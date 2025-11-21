Obra de Frida Kahlo se torna a mais cara de uma mulher e de um artista latino

Quadro de Frida que se tornou o mais caro de uma artista mulher e latino-americana. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Arrematada por US$ 54,6 milhões (cerca de R$ 298,7 milhões), uma obra da mexicana Frida Kahlo tornou-se a mais cara pintada por uma mulher e por um artista latino. A informação foi confirmada pela casa Sotheby's na quinta-feira (20).

O quadro intitulado El Sueño (La Cama), de 1940, superou o recorde da norte-americana Georgia O'Keeffe, de 2014, que era de US$ 44,4 milhões (R$ 116,8 milhões na cotação da época).

O preço alcançado na quinta-feira também é um recorde histórico para uma obra de qualquer artista latino, homem ou mulher. O recorde anterior era da própria Frida com o autorretrato Diego y Yo, arrematado em 2021 na Sotheby's por US$ 34,9 milhões (R$ 194,7 milhões na cotação da época).

El Sueño (La Cama) é "a obra mais valiosa de uma artista mulher já vendida em um leilão", destacou a Sotheby's no X. O autorretrato tinha preço estimado entre US$ 40 milhões e US$ 60 milhões. O nome do comprador não foi divulgado.

O quadro

A obra foi "pintada em 1940, durante uma década crucial em sua carreira, marcada por seu relacionamento turbulento com Diego Rivera", famoso muralista mexicano. A pintura representa a artista dormindo em uma cama que parece flutuar no céu. Sobre o dossel, repousa um esqueleto com as pernas envoltas em dinamite. Esta pintura de Kahlo é uma imagem "muito pessoal".

— A artista funde motivos folclóricos da cultura mexicana com o surrealismo europeu — explicou à AFP Anna Di Stasi, responsável pela arte latino-americana na Sotheby's.

A dor e a morte sempre foram elementos centrais da obra da mexicana. Durante toda a sua vida, Frida Kahlo teve de lutar contra uma saúde frágil, marcada por uma doença infantil, a poliomielite, e um grave acidente de ônibus em 1925.

Frida, que morreu aos 47 anos em 1954, "não concordava" com o fato de sua obra ser associada ao movimento surrealista, acrescentou a especialista. Mas "à vista desta magnífica iconografia, parece totalmente pertinente incluí-la" nesta corrente, considerou Di Stasi.

Recordes

As obras de mulheres que foram vendidas por valores mais elevados até agora são, em sua maioria, de grandes figuras do século 20. Além do recorde anterior de Georgia O'Keeffe, vem em seguida uma gigantesca escultura em forma de aranha da francesa Louise Bourgeois, vendida por US$ 32,5 milhões em 2023 (R$ 157,3 milhões na cotação da época).

A venda da obra de Frida ocorreu duas noites depois que a casa de leilões de Nova York alcançou outro recorde, com uma pintura do austríaco Gustav Klimt que atingiu US$ 236,4 milhões (R$ 1,2 bilhão).

O Retrato de Elisabeth Lederer, pintado por Klimt entre 1914 e 1916, tornou-se a segunda obra de arte mais cara já vendida em um leilão. Representa a filha do principal patrono do pintor em um vestido imperial chinês branco, em pé diante de uma tapeçaria azul com estampa de inspiração asiática.