Noite dos Museus promete a maior edição de sua história para este sábado; saiba como será

Praça da Alfândega é um dos pontos mais movimentados da Noite dos Museus. For Real Company / Divulgação

A nona edição da Noite dos Museus, que será realizada neste sábado (29), promete ser a maior de todas: atividades em 12 bairros de Porto Alegre, mais de cem atrações artísticas, mais de 40 espaços participantes e dois palcos montados no Centro Histórico.

O evento deverá reunir centenas de milhares de pessoas das 18h até a meia-noite, oferecendo acesso gratuito a museus e shows. Está encerrado o prazo para retirar senhas para as visitas mediadas, mas quem não conseguiu poderá visitar as instituições mesmo assim, sem orientação de guias.

Neste ano, a Noite dos Museus tem como tema "A Arte Desperta". Conforme a organização do evento produzido pela Rompecabezas, a ideia é "transformar diferentes espaços da cidade em palcos vivos de arte, conectando patrimônio, memória e contemporaneidade em uma programação gratuita e diversa".

Casa de Cultura e Margs retornam

A Noite dos Museus costumava ocorrer em maio, com data próxima ao Dia Internacional do Museu (18/5). Por conta da enchente, o evento passou para o último bimestre no ano passado, período de realização que se repete nesta nona edição. E ocorrerá novamente na décima, prevista para 28 de novembro de 2026.

— Acho que novembro traz um clima mais ameno. Já enfrentamos em maio muita chuva e frio — ressalta Rodrigo Nascimento, CEO da Rompecabezas.

A programação deste ano irá além do Centro Histórico: também estarão inclusos os bairros Bom Fim, Independência, Farroupilha, Cidade Baixa, Floresta, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon, Vila Ipiranga e Menino Deus.

Oito espaços estreiam na Noite dos Museus:

Arquivo Público do RS

Associação Comercial de Porto Alegre

Colégio Leonardo da Vinci — Alfa

Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki

Memorial do Legislativo do RS

Memorial do Tribunal de Contas do RS

Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro

Solar dos Câmara

A Casa de Cultura Mario Quintana e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) voltam a integrar o evento — contudo, ambos vão encerrar suas atividades mais cedo, às 22h (veja todos os espaços participantes e a programação completa).

Além disso, a Noite dos Museus promoverá o Circuito Zoraviando pelas Galerias, que manterá seis galerias de arte abertas para visitação, das 18h às 22h: Casa Amarela, Espaço de Arte Art Hotel, Galeria 506, Galeria Espaço Cultural Duque, Galeria Stockinger e Plano B Cultural.

Casa de Cultura Mario Quintana volta à programação da Noite dos Museus neste ano, com funcionamento até 22h. For Real Company / Divulgação

Shows de Rashid e Zudizilla

Entre as mais de cem atrações artísticas, haverá saraus, contação de histórias, performances de circo, teatro, dança e shows musicais de diferentes estilos: rap, samba, jazz, blues, rock, MPB e milonga instrumental, entre outros.

A programação contará com dois nomes de peso do rap nacional: o paulista Rashid e o gaúcho Zudizilla. Também haverá apresentações de Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco, 50 Tons de Pretas, Hard Blues Trio, Fantomaticos, Cardamomo, Quarto Sensorial, Supervão, Negra Jaque, Nelson Coelho de Castro e Bibiana Petek, entre outras atrações.

Aliás, para receber parte desses shows, serão montados dois palcos no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega (por lá, haverá food trucks) e outro em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz.

Entre as atrações de artes cênicas, a edição trará Grupo Tholl, Ânima Cia. de Dança, Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e o Teatro Infantil de Marionetes (TIM).

Algumas atrações seguem até março

A nona edição não se limitará à noite: no turno da tarde, das 13h30min às 18h, haverá na Casa de Cultura o ciclo de palestras Despertar para o Futuro, abordando diferentes áreas do saber.

Até 31 de março de 2026, ficarão expostas as intervenções artísticas de Raquel Brust e Leandro Selister na Rua Voluntários da Pátria (Giganto, de Raquel, está na fachada da Sucatas de Carvalho, no número 795; enquanto O Amor Vem Antes, de Selister, ocupa as escadas do Pop Center) e a mostra fotográfica Porto Alegre Natural: As Cores Vivas da Capital Gaúcha, no jardim do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo.

Corrida noturna terá 3 mil participantes

Uma novidade deste ano será a Noite Run, corrida com largada prevista para as 21h na Av. Borges de Medeiros, esquina com o Largo Glênio Peres. São duas opções de percurso (de 4km e 8km), passando por edifícios históricos, praças e monumentos do Centro Histórico. As vagas já estão esgotadas, com 3 mil participantes inscritos.

— É uma noite para conectar o público com a cidade de uma forma diferente — diz Nascimento. — As pessoas entenderam a proposta, aderiram, e a gente já está pensando em uma meia maratona no ano que vem.

Houve uma alteração no trajeto da corrida devido a um bloqueio parcial realizado pela prefeitura na Rua da Conceição, no sentido bairro-Centro, entre as 22h de sexta-feira (28) e a noite de domingo (30). O motivo é a obra de demolição do restante da passarela da Estação Rodoviária. Para Nascimento, a situação pode ocasionar transtornos no trânsito para a Noite dos Museus:

— Entendo que a demolição seja necessária, só que vai acontecer justamente no final de semana da Noite dos Museus, o que vai atrapalhar o fluxo das pessoas. Vamos ter algumas ruas também cortadas em função da Noite Run, mas a corrida é rápida, logo libera.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) afirma, em nota, que "dentro das possibilidades e do avanço da obra, a ideia é que já ocorram desbloqueios da via". "Porto Alegre é uma cidade que tem muitos eventos e obras simultâneas, o que sempre reflete em alguma alteração no trânsito", diz o texto.

A questão das filas

As filas para acessar as instituições e os banheiros motivaram reclamações de participantes de anos anteriores. Nascimento lamenta que seja inevitável a demanda, especialmente em um evento que mobiliza centenas de milhares de pessoas.

— Acho que as pessoas têm que se armar de paciência: se organizar, ir com tempo, para que seja uma experiência positiva — aconselha.

Para o organizador, a Noite dos Museus deve ficar marcada pela pluralidade de manifestações artísticas, além da valorização do espaço público e das instituições culturais.