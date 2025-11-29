Noite dos Museus promete a maior edição de sua história para este sábado; saiba como será

A nona edição da Noite dos Museus, que será realizada neste sábado (29), promete ser a maior de todas: atividades em 12 bairros de Porto Alegre, mais de cem atrações artísticas, mais de 40 espaços participantes e dois palcos montados no Centro Histórico.
O evento deverá reunir centenas de milhares de pessoas das 18h até a meia-noite, oferecendo acesso gratuito a museus e shows. Está encerrado o prazo para retirar senhas para as visitas mediadas, mas quem não conseguiu poderá visitar as instituições mesmo assim, sem orientação de guias.
Neste ano, a Noite dos Museus tem como tema "A Arte Desperta". Conforme a organização do evento produzido pela Rompecabezas, a ideia é "transformar diferentes espaços da cidade em palcos vivos de arte, conectando patrimônio, memória e contemporaneidade em uma programação gratuita e diversa".
Casa de Cultura e Margs retornam
A Noite dos Museus costumava ocorrer em maio, com data próxima ao Dia Internacional do Museu (18/5). Por conta da enchente, o evento passou para o último bimestre no ano passado, período de realização que se repete nesta nona edição. E ocorrerá novamente na décima, prevista para 28 de novembro de 2026.
— Acho que novembro traz um clima mais ameno. Já enfrentamos em maio muita chuva e frio — ressalta Rodrigo Nascimento, CEO da Rompecabezas.
A programação deste ano irá além do Centro Histórico: também estarão inclusos os bairros Bom Fim, Independência, Farroupilha, Cidade Baixa, Floresta, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon, Vila Ipiranga e Menino Deus.
Oito espaços estreiam na Noite dos Museus:
- Arquivo Público do RS
- Associação Comercial de Porto Alegre
- Colégio Leonardo da Vinci — Alfa
- Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki
- Memorial do Legislativo do RS
- Memorial do Tribunal de Contas do RS
- Museu Estadual Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro
- Solar dos Câmara
A Casa de Cultura Mario Quintana e o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) voltam a integrar o evento — contudo, ambos vão encerrar suas atividades mais cedo, às 22h (veja todos os espaços participantes e a programação completa).
Além disso, a Noite dos Museus promoverá o Circuito Zoraviando pelas Galerias, que manterá seis galerias de arte abertas para visitação, das 18h às 22h: Casa Amarela, Espaço de Arte Art Hotel, Galeria 506, Galeria Espaço Cultural Duque, Galeria Stockinger e Plano B Cultural.
Shows de Rashid e Zudizilla
Entre as mais de cem atrações artísticas, haverá saraus, contação de histórias, performances de circo, teatro, dança e shows musicais de diferentes estilos: rap, samba, jazz, blues, rock, MPB e milonga instrumental, entre outros.
A programação contará com dois nomes de peso do rap nacional: o paulista Rashid e o gaúcho Zudizilla. Também haverá apresentações de Tributo a Tim Maia com Tonho Crocco, 50 Tons de Pretas, Hard Blues Trio, Fantomaticos, Cardamomo, Quarto Sensorial, Supervão, Negra Jaque, Nelson Coelho de Castro e Bibiana Petek, entre outras atrações.
Aliás, para receber parte desses shows, serão montados dois palcos no Centro Histórico: um na Praça da Alfândega (por lá, haverá food trucks) e outro em frente à Assembleia Legislativa, na Praça da Matriz.
Entre as atrações de artes cênicas, a edição trará Grupo Tholl, Ânima Cia. de Dança, Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre e o Teatro Infantil de Marionetes (TIM).
Algumas atrações seguem até março
A nona edição não se limitará à noite: no turno da tarde, das 13h30min às 18h, haverá na Casa de Cultura o ciclo de palestras Despertar para o Futuro, abordando diferentes áreas do saber.
Até 31 de março de 2026, ficarão expostas as intervenções artísticas de Raquel Brust e Leandro Selister na Rua Voluntários da Pátria (Giganto, de Raquel, está na fachada da Sucatas de Carvalho, no número 795; enquanto O Amor Vem Antes, de Selister, ocupa as escadas do Pop Center) e a mostra fotográfica Porto Alegre Natural: As Cores Vivas da Capital Gaúcha, no jardim do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo.
Corrida noturna terá 3 mil participantes
Uma novidade deste ano será a Noite Run, corrida com largada prevista para as 21h na Av. Borges de Medeiros, esquina com o Largo Glênio Peres. São duas opções de percurso (de 4km e 8km), passando por edifícios históricos, praças e monumentos do Centro Histórico. As vagas já estão esgotadas, com 3 mil participantes inscritos.
— É uma noite para conectar o público com a cidade de uma forma diferente — diz Nascimento. — As pessoas entenderam a proposta, aderiram, e a gente já está pensando em uma meia maratona no ano que vem.
Houve uma alteração no trajeto da corrida devido a um bloqueio parcial realizado pela prefeitura na Rua da Conceição, no sentido bairro-Centro, entre as 22h de sexta-feira (28) e a noite de domingo (30). O motivo é a obra de demolição do restante da passarela da Estação Rodoviária. Para Nascimento, a situação pode ocasionar transtornos no trânsito para a Noite dos Museus:
— Entendo que a demolição seja necessária, só que vai acontecer justamente no final de semana da Noite dos Museus, o que vai atrapalhar o fluxo das pessoas. Vamos ter algumas ruas também cortadas em função da Noite Run, mas a corrida é rápida, logo libera.
Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) afirma, em nota, que "dentro das possibilidades e do avanço da obra, a ideia é que já ocorram desbloqueios da via". "Porto Alegre é uma cidade que tem muitos eventos e obras simultâneas, o que sempre reflete em alguma alteração no trânsito", diz o texto.
A questão das filas
As filas para acessar as instituições e os banheiros motivaram reclamações de participantes de anos anteriores. Nascimento lamenta que seja inevitável a demanda, especialmente em um evento que mobiliza centenas de milhares de pessoas.
— Acho que as pessoas têm que se armar de paciência: se organizar, ir com tempo, para que seja uma experiência positiva — aconselha.
Para o organizador, a Noite dos Museus deve ficar marcada pela pluralidade de manifestações artísticas, além da valorização do espaço público e das instituições culturais.
— Gostaria que o evento deste ano fosse esse grande abraço em Porto Alegre. No fim, é disso que se trata: curtir a cidade como deveria ser em toda noite — conclui.