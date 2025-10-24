Polícia recupera quadro de Picasso desaparecido na Espanha

Pintura "Natureza Morta com Violão", de Picasso, foi avaliada em R$ 3,8 milhões. HANDOUT / Spanish National Police / AFP

A Polícia Nacional da Espanha anunciou nesta sexta-feira (24) que um quadro de Pablo Picasso, desaparecido na semana passada durante o transporte de Madri para Granada, foi recuperado. As autoridades indicaram que a obra provavelmente nunca chegou a ser colocada no caminhão de transporte.

A misteriosa ausência do quadro Natureza Morta com Violão, pintado em 1919 pelo renomado artista espanhol, despertou grande curiosidade na imprensa espanhola. Segundo a polícia, a obra avaliada em cerca de 600 mil euros (R$ 3,8 milhões).

O quadro deveria ser exibido na Fundação Caja Granada, mas ao desembalar as peças enviadas para a mostra, os funcionários do museu perceberam que a obra não estava presente. A fundação revisou as imagens das câmeras de segurança e confirmou que nenhum incidente foi registrado no local, então apresentou uma denúncia à Polícia Nacional.

A Caja Granada declarou à AFP que gostaria de incluir a peça de Picasso na exposição Bodegón | A Eternidade do Inerte, "conforme planejado inicialmente".

O alto valor das obras de Picasso — dois de seus quadros ultrapassaram US$ 140 milhões em leilões nos últimos anos — faz com que sejam alvos frequentes de ladrões. Um dos casos mais notórios foi o roubo, em 1976, de mais de cem obras do artista expostas no Palácio dos Papas, na cidade francesa de Avignon — um dos maiores roubos da história da arte, embora todas as peças tenham sido recuperadas posteriormente.