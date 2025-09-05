Artes

Estátua viva
Notícia

Pilcha, peruca, pose e tinta: conheça o artista que dá vida ao Laçador em eventos pelo RS

Embora interprete a obra há pelo menos dois anos, Pablo Espindola nunca havia se encontrado com o monumento criado por Antônio Caringi 

Carlos Redel

