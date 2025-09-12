Artes

Artista em evidência
Notícia

"O filme do Ney Matogrosso me deu liberdade", reflete Jesuíta Barbosa, que apresenta espetáculo na Capital

Artista integra o elenco de "Sonho Elétrico", peça que faz parte da programação do Porto Alegre em Cena

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS