Nova obra de Banksy aparece em Londres após detenções de manifestantes

Obra de Banksy foi tapada e dois seguranças vigiam o local. CARLOS JASSO / AFP

Uma nova obra do misterioso artista de rua Banksy apareceu na manhã desta segunda-feira (8) em um tribunal de Londres, no Reino Unido. A imagem mostra um juiz com o seu martelo diante de um manifestante acuado no chão (veja abaixo).

A pintura apareceu em uma das fachadas dos Royal Courts of Justice (Tribunais Reais de Justiça, em tradução livre), mais um elemento do debate sobre liberdade de expressão no Reino Unido. A arte surgiu dois dias após a detenção de quase 900 pessoas durante um protesto em apoio ao grupo Palestine Action.

Banksy, cuja identidade é um mistério, reivindicou a autoria ao publicar uma foto da obra em sua conta no Instagram.

Rapidamente ocultado por cercas e vigiado por agentes de segurança, o grafite mostra um juiz, com a tradicional toga e peruca, levantando o seu martelo sobre um manifestante deitado, cuja faixa em branco está manchada de sangue.

Banksy é famoso por suas pinturas ou grafites nas ruas de diferentes partes do mundo, com mensagens políticas e provocadoras.

Ligação com protestos

Quase 900 pessoas foram detidas no sábado (6) em Londres durante um protesto em apoio ao grupo Palestine Action, banido do país desde o final de julho com base na lei antiterrorista de 2000. O grupo foi proibido depois que vários membros invadiram uma base da Força Aérea Britânica e provocaram danos avaliados em US$ 10 milhões (cerca de R$ 54 milhões na cotação atual).

No total, mais de 1,6 mil pessoas foram detidas desde julho e 138 foram acusadas de apoiar ou incitar o apoio a uma "organização terrorista". Quase 200 pessoas devem ser julgadas e a maioria enfrenta penas de até seis meses de prisão.

A organização Defend Our Juries (Defenda Nossos Júris, em tradução livre), que está por trás das manifestações, afirmou que a nova obra de Banksy retrata "a brutalidade do Estado contra os manifestantes que se opõem à proibição do Palestine Action".