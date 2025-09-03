Morre o engenheiro Ismael Solé, referência de arquitetura teatral no Brasil

Solé foi responsável por mais de 150 projetos de teatros no Brasil. Acervo da Família Solé / Arquivo Pessoal

O engenheiro civil Ismael Solé faleceu nesta quarta-feira (3), aos 70 anos, vítima de um choque séptico. Ele atuou no projeto de restauro do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, concluído em 1984.

Como engenheiro, Solé atuou com foco na cultura e na arte. Ele foi responsável por mais de 150 projetos de teatros no Brasil, entre eles o do Bourbon Country, em Porto Alegre, e do Bradesco, em São Paulo.

— Ele era engenheiro civil, mas desenvolveu uma especialização, que era uma coisa que quase não existia, estudando, viajando, conhecendo e se especializando na área de teatros, restauro, cenotecnia, toda a parte de palco — diz Isabel Locatelli, amiga e ex-sócia de Solé.

Em nota, a Sole Associados, empresa fundada pelo engenheiro civil, o descreveu como "homem íntegro, visionário e generoso".

"Será lembrado pelo amor à família, pelos amigos que cultivou e pelos espaços culturais que ajudou a construir", diz trecho do texto.

Natural de Santa Vitória do Palmar, na Região Sul, Ismael Solé foi casado com Maria Cristina Petrucci Solé. Além da esposa, ele deixa a filha Antonela, o filho Ismael Filho e cinco netos.

"Restaurados, e não derrubados"

Após 12 anos fechado, o Theatro São Pedro, ícone arquitetônico e cultural da Capital, foi restaurado por Solé. Na carreira do engenheiro, o espaço tem um peso diferente: foi o primeiro do tipo na carreira. Na época com 29 anos, o engenheiro foi contratado para tocar a reestruturação do prédio.

— É a minha iniciação. É como se eu tivesse feito vestibular para a faculdade — disse, durante entrevista em 2015.

Depois da entrega, Solé foi convidado para encabeçar o projeto da Sala São Paulo, a primeira sala sinfônica do país, construída a partir de uma antiga estação de trem na capital paulista.

— O São Pedro reabriu e nunca mais fechou. A gente trabalhou muito para mostrar que era possível, estimulando que os teatros históricos fossem restaurados, e não derrubados — completou.

Despedida

O velório ocorre nesta quarta-feira (3), das 18h às 21h, na capela 6 do Crematório Ângelus, na Avenida Porto Alegre, 320.