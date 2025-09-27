Festival Internacional de Fotografia propõe reflexões sobre crise climática no centro de Porto Alegre

Eternizar as marcas de uma crise climática histórica pelo olhar da fotografia tem também papel de conscientização. Em exibição na Capital a partir desde sábado (27), o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre fala em imagens sobre a urgência da mobilização ambiental.

Reunindo nomes consagrados na arte pelas lentes, o FestFoto chega à sua 18ª edição trazendo reflexões importantes sobre o clima. As imagens estão espalhadas por espaços que foram atingidos pela enchente de 2024 e são símbolos do Centro Histórico da Capital, como a Praça da Alfândega.

Sinara Sandri, coordenadora do FestFoto, diz que a mostra reforça a responsabilidade da fotografia como produção cultural. Primeiro, por atrair pessoas à observação da arte. Depois, por convocar o público ao debate de temas urgentes.

— Queremos que isso desperte empatia, que as pessoas pensem e repensem como estão se relacionando com o mundo — diz Sinara.

Na convocatória do festival, houve a provocação pela temática da árvore, combinando trabalhos sobre rios, riqueza da flora e desmatamento. O resultado levou a uma composição de clássicos da fotografia e de novas leituras do ponto de vista ambiental.

As imagens são assinadas por nomes como Leopoldo Plentz, Rogério Reis, Cassio Vasconcellos, Claudia Jaguaribe, Ana Sabiá, Pedro David e Rogério Assis.

Roberto Abreu prestigiou as imagens na manhã de sábado (27). Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Advogado e irmão de fotógrafo, Roberto Abreu compareceu para prestigiar as imagens. Numa vagarosa circulada pelos painéis, atentou para as marcas na natureza. E observou o impacto das fotografias nas pessoas.

— Muito interessante. Primeiro, a ideia de fazer num espaço público e aberto, em que todo mundo possa passar. Mesmo apressado, alguma coisa vai impactar. Tenho certeza que alguma coisa vai ser tocada em quem circular por aqui — disse Abreu.

Além da Praça da Alfândega, as fotografias estão no Espaço Força e Luz. A exibição vai até 31 de outubro.

Programação de sábado (27)

Espaço Força e Luz (R. dos Andradas, 1223 – Centro Histórico)

16h – Boas-vindas

Com Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (MinC)

Com Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (MinC) 16h15min – Apresentação dos artistas convidados Ana Sabiá, Cassio Vasconcellos, Claudia Jaguaribe, Leopoldo Plentz, Pedro David, Rogério Assis e Rogério Reis

17h30min – Performance-instalação “Frete Grátis para todo o Norte, Exceto para o Brasil”

18h – Abertura das exposições na Galeria Arquipélago

Lembrar e reviver

Lopes reviu cenas da cheia e relembrou período em que precisou deixar a casa no centro da Capital. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O Festival Internacional divide espaço na Praça da Alfândega com o projeto Memorial das Águas, outra mostra que exibe fotos da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul.

O fotógrafo Gustavo Vara, de Pelotas, é autor de cinco fotografias na exposição. Elas mostram o impacto da cheia no sul do Estado. Entre elas, um retrato do “caramelo de Pelotas”, um cavalo semelhante ao resgatado em Canoas, só que ilhado no interior de Pelotas.

— Foi uma das pautas mais intensas da minha vida. O memorial conta verdadeiramente, documentado, tudo o que aconteceu. Vendo assim, parece mentira. E fica a pergunta: vai ter de novo? — reflete o fotógrafo.

Contemplativo entre as imagens, o microempresário e morador do Centro Paulo Lopes reviu as cenas da cheia e definiu as fotos como impactantes.

— A gente rememora, mas sentindo um impacto maior da densidade que foi. Vivi tudo isso, mas ver assim vem à tona com outra dimensão.