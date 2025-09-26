Artes

Festival Internacional de Fotografia ocupa espaços de Porto Alegre atingidos pela enchente e propõe discutir crise climática

Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre chega à 18ª edição com exposições na Praça da Alfândega e no Espaço Força e Luz, de 27 de setembro a 31 de outubro

Mateus Bruxel

