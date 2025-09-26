Festival Internacional de Fotografia ocupa espaços de Porto Alegre atingidos pela enchente e propõe discutir crise climática

Após a enchente histórica que paralisou Porto Alegre em 2024, neste sábado (27), a partir das 10h, o Festival Internacional de Fotografia de Porto Alegre volta a se enraizar no Centro Histórico, reafirmando o vínculo do evento com a cidade.

A Praça da Alfândega, que permaneceu submersa por semanas, transforma-se em espaço de reflexão sobre o futuro, com a inauguração da exposição Árvore — uma galeria a céu aberto com obras de grandes nomes da fotografia brasileira —, além da performance-instalação Wazaká – A árvore do mundo, do coletivo roraimense Frete Grátis.

O FestFoto chega à sua 18ª edição e reúne artistas consagrados. Entre eles, estão Leopoldo Plentz, Rogério Reis, Cassio Vasconcellos, Claudia Jaguaribe, Ana Sabiá, Pedro David e Rogério Assis, ao lado de fotógrafos e artistas selecionados pela convocatória deste ano, entre eles José Bassul, Carolina Leipnitz, Nivando Bezerra e Kitty Paranaguá.

— A gente reuniu estas imagens para ver se elas provocam, pautam a questão do cuidado, da importância e da necessidade que a gente tem de ter uma relação um pouco mais fraterna com as árvores e com o meio ambiente urbano. A nossa expectativa é tentar despertar a empatia das pessoas em relação às árvores, ao ambiente em que vivem e as outras pessoas com quem convivem — destaca Sinara Sandri, coordenadora do FestFoto.

O festival também abre espaço para trabalhos produzidos por moradores do Morro da Cruz e da Bom Jesus, na exposição Retratando Histórias, resultado das oficinas de fotografia feitas pelo FestFoto Descentralizado com essas comunidades.

Nesta edição, com o tema Linha D’Água, o FestFoto propõe reflexões sobre como a imagem pode ser usada como voz de alerta em um momento de mobilização para a crise climática.

Na tarde deste sábado, a partir das 16h, as atividades se concentram no Espaço Força e Luz, também atingido pela enchente, com a presença de diversos artistas convidados.

Destaque para a inauguração de três exposições, às 18h, na Galeria Arquipélago: Sub/Emerso, de Bob Wolfenson; Pequena Enciclopédia Sociopolítica Ilustrada do Brasil Contemporâneo, de Andrea Eichenberger; e Inconcebíveis, de Melissa Flores.

O FestFoto 2025 segue até o final de outubro e a programação traz projeções, palestras, encontros com autores.

Sábado (27)

Praça da Alfândega (frente ao Margs)

10h – Abertura da exposição Árvore, com performance-instalação “Wazaká – A árvore do mundo”, Coletivo Frete Grátis

Espaço Força e Luz (R. dos Andradas, 1223 – Centro Histórico)

16h – Boas-vindas

Com Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (MinC)

Com Henilton Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura (MinC) 16h15min – Apresentação dos artistas convidados Ana Sabiá, Cassio Vasconcellos, Claudia Jaguaribe, Leopoldo Plentz, Pedro David, Rogério Assis e Rogério Reis

17h30min – Performance-instalação “Frete Grátis para todo o Norte, Exceto para o Brasil”

18h – Abertura das exposições na Galeria Arquipélago