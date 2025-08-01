Um ano após enchente, acervo do Margs ganha novo espaço

Acervo do Margs ganha novo espaço no segundo andar do museu. Reprodução / RBS TV

Mais de um ano após a enchente que atingiu Porto Alegre em 3 de maio de 2024, o Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) segue o trabalho de restauração das obras e prepara a inauguração de um novo espaço, que abrigará o acervo no segundo andar.

Durante o alagamento, cerca de 70% das quase 6,8 mil obras sofreram algum tipo de dano, segundo o museu. A maioria não entrou em contato com a água, mas sofreu com a umidade. Especialmente as peças armazenadas no térreo, onde ficava a reserva técnica – espaço que guarda o conjunto das obras, quando não está em exibição.

A água chegou a 2 metros de altura, cobrindo toda a sala onde ficavam obras em papel e pintura. Foram momentos tensos. Saímos com água até o joelho. FRANCISCO DALCOL Diretor do Museu

Trabalho intenso de restauração

Uma equipe multidisciplinar atua na recuperação do acervo, com apoio da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e empresas especializadas. O trabalho inclui higienização e restauração com técnicas específicas para cada tipo de obra.

— O tratamento é individualizado. Se é uma pintura, se é um desenho. É um trabalho bem meticuloso. E aí, muitas vezes, a gente trabalha em mais de uma obra ao mesmo tempo, porque, justamente, existem procedimentos que exigem uma espera, né, pra que um produto aja, pra que tenha uma cura do material — explica a restauradora Isis Fófano Gama.

Reabertura após a tragédia

O museu reabriu sete meses após a enchente, em dezembro de 2024. A recuperação custou R$ 5,6 milhões.

Mais de 150 artistas são destacados na exposição. Renan Mattos / Agencia RBS

Atualmente, o museu exibe a exposição Margs 70 + 1, que marca o aniversário do museu e apresenta obras inéditas e restauradas.

Exposição "Margs 70+1"

Visitação até 31 de agosto , com obras no Margs e no Farol Santander, ambos na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Entrada gratuita

, com obras no Margs e no Farol Santander, ambos na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Horários do Margs : de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h). Visitas mediadas com o setor educativo para escolas e grupos podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br

: de terça-feira a domingo, das 10h às 19h (último acesso 18h). Visitas mediadas com o setor educativo para escolas e grupos podem ser agendadas pelo e-mail educativo@margs.rs.gov.br Horários do Farol Santander: de terça-feira a sábado, das 10h às 19h (último acesso às 18h). Domingos e feriados, das 11h às 18h (último acesso às 17h)



