Artes

Restauração prossegue
Notícia

Um ano após enchente, acervo do Margs ganha novo espaço

Museu, que abriga 6,8 mil obras, ficou debaixo d'água durante inundação no centro da cidade. Conjunto que ficava no subsolo será realocado para o segundo andar e ficará disponível ao público

Isabel Ferrari

