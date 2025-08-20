Exposição de fotografias na Praça da Alfândega retrata a resiliência dos gaúchos na enchente; veja imagens

Segunda exposição do projeto Memorial das Águas está em cartaz na Praça da Alfândega até 11 de setembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

"Resiliência" foi o tema escolhido para a segunda exposição do projeto Memorial das Águas, que está em cartaz até 11 de setembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, entre o Museu de Arte do RS (Margs) e o Memorial do RS.

O projeto compreende cinco mostras compostas por fotografias produzidas durante a enchente de maio de 2024. Três exposições serão apresentadas em Porto Alegre — a primeira ficou em cartaz até 7 de agosto — e duas em Pelotas, no Largo do Mercado.

Idealizado pelo fotógrafo e designer Marcos Monteiro, criador da Galeria Escadaria, o Memorial das Águas invoca um olhar coletivo sobre a tragédia climática, reunindo imagens produzidas por profissionais e amadores, enviadas espontaneamente a partir de convocatória da curadoria. Nesta segunda exposição, 80 fotografias valorizam a força que emergiu do desastre.

Monteiro afirma que o projeto já recebeu mais de 2 mil imagens. A curadoria tem privilegiado fotografias que retratam os eixos temáticos de cada mostra: "voluntariado" na primeira, "resiliência" nesta segunda e "conscientização" na terceira, além de "gratidão" e "retomada", temas das exposições em Pelotas.

Todas as imagens ressaltam aspectos humanistas da enchente, conforme o curador:

— Selecionamos fotografias que retratam a questão humana, pois nunca foi a intenção mostrar somente desgraça e tragédia. Temos imagens feitas por fotógrafos profissionais e amadores, que retratam diferentes acontecimentos, mas sempre buscando o que de humano havia ali.

O projeto curatorial seguirá na terceira etapa da mostra, que estará em cartaz em Porto Alegre de 13 de setembro a 9 de outubro, e nas exposições que serão apresentadas em Pelotas entre novembro e dezembro. Interessados em ter suas fotografias expostas no Memorial das Águas podem enviar as imagens pelo formulário.

Sucesso de público

A escolha por realizar as exposições na Praça da Alfândega é simbólica, pois o local foi tomado pela água nas duas enchentes históricas da Capital — em 1941 e 2024. O intenso fluxo de pessoas que passam diariamente pela praça também foi levado em consideração.

A primeira exposição em Porto Alegre recebeu 40 mil visitantes, conforme estimativa da organização. Monteiro destaca que nenhuma obra foi danificada ou vandalizada durante o período em cartaz.

A expectativa é de que a segunda mostra também tenha público elevado, com a população apoiando a iniciativa.

— A nossa população respeita muito a arte. A exposição fica aberta 24 horas por dia e não há nenhum tipo de problema — afirma Monteiro, que já realizou mais de 40 exposições urbanas na cidade.

Homenagem à solidariedade

O projeto nasceu a partir das experiências vividas pelo curador durante a enchente de maio.

A Galeria Escadaria, também criação dele, vinha funcionando no píer da Usina do Gasômetro desde o início das obras no viaduto da Borges de Medeiros, seu endereço original. No início da tragédia climática, Monteiro fazia a retirada dos painéis da galeria quando presenciou os primeiros resgates de moradores das ilhas que chegavam à orla em barcos de autoridades e civis.

Depois, ele próprio passou a ajudar nos salvamentos e ficou impactado com tudo que viu. Daí surgiu o desejo de produzir exposições que homenageassem a solidariedade do povo gaúcho nesse período:

— Passei um mês convivendo com aquelas pessoas que estavam atuando nos resgates e vi que existia muito altruísmo. Em um mundo tão individualista como este em que vivemos, isso me chamou atenção.

O Memorial das Águas foi uma das iniciativas apoiadas pelo Grupo RBS em 2024 por meio do programa Editais, que busca incentivar, com aporte financeiro, projetos que tenham foco social em atividade no Estado. Neste ano, serão destinados R$ 182 mil a pessoas físicas, jurídicas e organizações não governamentais (ONGs) voltadas ao esporte, à cultura e ao apoio para crianças e adolescentes. Os interessados em participar devem conferir o regulamento e enviar suas propostas até 1º de setembro pelo site do Grupo RBS.

