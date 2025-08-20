Artes

Arte na rua
Notícia

Exposição de fotografias na Praça da Alfândega retrata a resiliência dos gaúchos na enchente; veja imagens

Mostra do projeto Memorial das Águas está em cartaz até 11 de setembro no espaço entre o Margs e o Memorial do RS, em Porto Alegre

Camila Bengo

