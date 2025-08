Morre a fotógrafa Maria José Palla, aos 81 anos

Fotógrafa e pesquisadora, Maria José Palla era natural de Lisboa. Maria José Palla / Reprodução

A fotógrafa portuguesa Maria José Palla morreu aos 81 anos no domingo (27) em Lisboa, sua cidade natal. A causa da morte não foi divulgada.

Conforme o portal Público, além da atuação como fotógrafa, Maria José também era doutora pela Sorbonne, na França, em Línguas e Literaturas Românticas, e graduada em História da Arte pela École du Louvre, também na capital francesa.

Ela dedicou a vida à arte, especialmente a escrever livros e artigos sobre Gil Vicente, considerado o primeiro poeta e dramaturgo de Portugal. É autora de Dicionário das Personagens do Teatro de Gil Vicente e Do Essencial e do Supérfluo — Estudo lexical ao traje e adornos em Gil Vicente.

Maria José também é autora de obras sobre o teatro do século XVI e a pintura renascentista portuguesa. Neste campo, escreveu a monografia Metáforas Alimentares no Teatro Quinhentista. Lecionou na Universidade Nova de Lisboa, em disciplinas como História do Teatro, Literatura Portuguesa, Literatura Francesa, Fotografia e Literatura do Renascimento.

Trajetória na fotografia

A artista e pesquisadora viveu boa parte da vida em Paris, como exilada durante a ditatura em Portugal. Na capital francesa, estudou fotografia e cinema na École Pratique des Hautes Études, com o cineasta Jean Rouch (1971-2004).

Foram mais de 40 anos de atuação como fotógrafa. Em 2022, lançou a exposição Arquivo, trabalho no qual reviveu a trajetória na fotografia. No mesmo ano, também organizou uma obra sobre o pai, o arquiteto e fotógrafo Víctor Palla.