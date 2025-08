Robert Wilson, aclamado dramaturgo americano, morre aos 83 anos

O aclamado dramaturgo americano Robert Wilson , conhecido por sua abordagem inovadora no teatro experimental , morreu nesta quinta-feira (31), em Water Mill, leste de Nova York, nos EUA, aos 83 anos. A informação foi divulgada pelo The Watermill Center, do qual foi fundador.

Trajetória

Entre suas colaborações, destacam-se a com Philip Glass na ópera "Einstein on the Beach", bem como as com Mikhail Baryshnikov e Lady Gaga.