Exposição "Margs 70+1" retoma as comemorações dos 70 anos do museu. Renan Mattos / Agencia RBS

No início de 2024, começaram as comemorações dos 70 anos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), um dos principais do Estado. A ideia era aproximar o público do grandioso acervo da instituição, com cerca de 5,8 mil peças, entre clássicas e outras menos conhecidas, mas importantes.

Assim, foi inaugurada em março do ano passado a mostra Margs 70 — Percursos de um Acervo. Porém, ainda na primeira etapa da exposição (a segunda, com mais peças, seria aberta na metade de maio), veio a enchente e interrompeu a celebração. Agora, mais de um ano depois, a comemoração será retomada. E ampliada.

Para isso, soma-se ao momento festivo o Farol Santander, vizinho de Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. Em parceria inédita, as instituições apresentam agora uma mostra digna da relevância do Margs, com mais de 250 obras de 150 artistas divididas nos dois espaços culturais.

A exposição Margs 70+1 — fazendo referência ao septuagenário museu, com o acréscimo do ano que se passou — está aberta para visitação no Margs e no Farol até 31 de agosto, com entrada gratuita (veja horários ao final). Por lá encontra-se uma diversidade de técnicas e linguagens artísticas de brasileiros e estrangeiros, com ênfase para a produção sul-rio-grandense.

Mudanças no Margs

A exposição comemorativa que foi interrompida no ano passado ocuparia o primeiro e o segundo andar do Margs, mas acabou não sendo exibida em sua totalidade. Assim, a nova mostra retoma de onde tudo parou.

— A parte que estava prevista para o segundo andar do Margs foi adaptada agora para o primeiro andar, que é um espaço mais amplo. E, a partir da parceria com o Farol Santander, a mostra se expande. Com isso, entram mais obras — detalha Francisco Dalcol, diretor-curador do Margs, que assina a curadoria da mostra.

A nova formatação da exposição acompanha as mudanças no Margs no pós-enchente. Com todo o térreo da instituição atingido fortemente pela tragédia climática, o setor administrativo e parte do acervo precisaram ser deslocados para o segundo andar.

A obra "Cabral", de Antônio Hélio Cabral, foi restaurada e agora está na parede do Margs. Renan Mattos / Agencia RBS

Obras restauradas

Das quase 6 mil obras datadas a partir do século 19 que têm o Margs como casa, Dalcol estima que quase 70% foram afetadas em algum grau pela enchente. Mesmo que a água não tenha atingido as peças diretamente, a umidade do prédio fez com que as peças precisassem passar por um processo de restauração. Uma equipe de seis profissionais está focada em tempo integral nesse trabalho delicado e essencial.

Praticamente todas as obras foram recuperadas ou restauradas, afirma Dalcol, com exceção de uma. A peça, que tinha como base o papelão e itens coletados na rua, foi perdida. De acordo com o curador, o artista foi consultado para refazer seu trabalho, mas descartou a possibilidade. Por isso, o museu fez um acordo para adquirir outras peças de sua autoria para compensar.

— Estamos no processo de restauração há um ano e esperamos concluir esta etapa ao longo de 2026. Até lá, esperamos que todo o acervo esteja reestabelecido. O trabalho de restauro é demorado, vagaroso, tem que ser detalhista — aponta o diretor do Margs.

Leia Mais Artista alemão Roman Riesch é homenageado com nova galeria de arte em Santa Cruz do Sul

A resistência da arte

A enchente modificou tanto a realidade da instituição que as peças recuperadas foram destacadas no final do ano passado na mostra Post Scriptum — Um Museu como Memória, a primeira a ser exibida depois da reabertura. Durante o período de visitação, o processo de restauração das obras podia ser visto ao vivo, em tempo real.

Uma das peças que foram recuperadas — Cabral, de Antônio Hélio Cabral — volta agora na mostra 70+1, demonstrando a resistência da arte. Dalcol observa:

— Na Post Scriptum, era como se a Cabral estivesse acamada. Agora, foi recuperada e a colocamos na parede. É uma solenidade para que o público e a sociedade possam conferir a conclusão do processo. Essa obra tem um caráter didático neste momento, das pessoas reencontrarem a obra restaurada.

Exposição "Margs 70+1"