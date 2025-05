Morre o fotógrafo Sebastião Salgado, aos 81 anos

"Com imenso pesar, comunicamos o falecimento de Sebastião Salgado, nosso fundador, mestre e eterno inspirador", iniciou o texto publicado pelo Instituto Terra no Instagram .

Quem foi Sebastião Salgado

Ao longo de sua carreira, Salgado trabalhou em mais de 120 países, documentando temas como a fome na África, o trabalho em minas de ouro no Brasil e as migrações globais. Ele publicou diversos livros, incluindo Other Americas, Sahel: Man in Distress, Workers e Genesis, este último focado na beleza intocada da natureza e das culturas tradicionais.