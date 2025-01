A exposição Human Bodies – Maravilhas do Corpo Humano estará de volta em Porto Alegre. Com estreia marcada para 10 de março no BarraShoppingSul, os ingressos para a mostra começam a ser vendidos nesta quarta-feira (22) pelo site da uhuu.com, a partir de R$ 40. O preço especial de lançamento é válido até 26 de fevereiro. (confira os valores abaixo)