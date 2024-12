Quatro toneladas de lixo são recolhidas na Noite dos Museus

A força-tarefa contou com 60 trabalhadores, entre garis, motoristas e operadores, teve início às 17h de sábado e se encerrou às 4h no domingo.

Segundo a prefeitura, o resíduo não poderá ser reciclado pois estava misturado com rejeito orgânico . O lixo recolhido será encaminhado ao aterro sanitário de Minas do Leão.

De acordo com o DMLU, a maioria do lixo foi recolhida do chão, apesar de estarem disponíveis os serviços de coleta corretos.