Cultura iluminada Notícia

Noite dos Museus 2024 leva atrações a diferentes pontos da Capital neste sábado; acompanhe ao vivo

Oitava edição do evento começou às 18h, com mais de 25 instituições abertas para visitação, incluindo dois palcos no Centro Histórico

07/12/2024 - 17h44min Atualizada em 07/12/2024 - 20h59min Compartilhar Compartilhar