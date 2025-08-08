Único sobrevivente de tragédia aérea que abalou RS e SC lança livro; leia trecho

Com menos de uma hora de diferença entre um desastre e outro, dois aviões se acidentaram no oeste catarinense, causando a morte de 10 pessoas, em 23 de setembro de 1981. Outra coincidência é que ambas as rotas eram feitas em taxis aéreos e com o mesmo modelo de aparelho bimotor – Piper Navajo.

Naquele dia chuvoso e de muito nevoeiro, a tradicional rede de lojas J.H. Santos inaugurava filial em Concórdia. Para lá se dirigiram duas aeronaves — uma partiu de Porto Alegre, outra de Florianópolis. A primeira colidiu com o Morro Santa Cruz, às 17h17min, e a segunda caiu na localidade de Serra do Gramadinho, 53 minutos depois e a cerca de 50km de distância.

Entre os mortos, estavam o diretor-presidente da varejista e presidente da Federasul à época, Fábio Araújo Santos; os secretários da Indústria e Comércio do RS e de SC, Antônio Carlos Berta e Hans Schmidt; e o publicitário Adão Juvenal de Souza, da agência MPM.

Houve apenas um sobrevivente: José Carlos da Silva Reis, diretor de RH da J.H. Santos, que viajava no primeiro avião. Hoje com 94 anos, Reis está lançando a biografia Do Herval para o Mundo, pela Editora Escuna, na qual conta detalhes do desastre:

“Sem o cinto de segurança, logo Reis se ergue da poltrona e sai às pressas por um buraco na fuselagem e, em seguida, o avião explode. Mesmo fora do avião, é atingido pelo impacto da explosão. Teve queimaduras no rosto e nas mãos. O resto do corpo não foi atingido devido às roupas grossas de lã que vestia. Reis se afasta das chamas e grita por socorro no meio do mato. Uma voz ecoa de longe: ‘Aguarde que estamos chegando’. Logo, chegam dois socorristas que o conduzem morro abaixo até uma estrada onde o carro deles estava estacionado. Desesperado, Reis grita: ‘Tem mais gente dentro do avião’. Reis, então, é levado para o Hospital São Francisco, de Concórdia. Todos os outros passageiros e tripulantes não tiveram tempo de abandonar a aeronave”.

Capa do livro "Do Herval para o Mundo". Editora Escuna / Divulgação