Saiba como as seguradoras ajudaram a criar o Corpo de Bombeiros do RS no final do século 19

Conferência de Seguros em 1957. Sindsegrs / Divulgação

Em abril de 1894, Porto Alegre vivia uma fase de crescimento urbano e aumento do risco de incêndios, mas a cidade carecia de um serviço estruturado de atendimento a emergências. Foi quando um grupo de agentes de seguradoras formou uma comissão para organizar uma força profissional de bombeiros.

Poucos meses depois, em 1º de março de 1895, nascia a Companhia de Bombeiros de Porto Alegre, com financiamento coletivo do setor de seguros e da Intendência Municipal. Inicialmente formada por 17 bombeiros, logo batizados de “soldados do fogo”, a corporação foi instaurada na esquina da Avenida Mauá com a Rua Dr. Flores.

Esse é um dos exemplos da contribuição do SindsegRS à sociedade gaúcha em 130 anos de atuação (fundado em 14 de agosto de 1895, é o mais antigo da categoria no Brasil). Conforme Ederson Daronco, presidente da entidade, o episódio reflete um modelo pioneiro de parceria entre o setor privado e o poder público.

O apoio à prevenção de incêndios se estendeu a outros municípios, como Pelotas. Na época, as empresas estavam organizadas no Comitê Mixto Rio-Grandense de Companhias de Seguros, que viria a se transformar, décadas depois, no atual SindsegRS. A ligação com os bombeiros se manteria até junho de 1935, quando eles seriam incorporados à Brigada Militar por decreto de Flores da Cunha, interventor do governo do Estado.