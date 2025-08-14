Retratos sonoros: exposição de fotos e clipes apresenta personagens de 40 anos do rock gaúcho 

Uma viagem sonora de personalidades, lugares e movimentos. É como se define a exposição Retratos Sonoros – Rock Gaúcho, de Fernanda Chemale, em cartaz até 24 de agosto, no Palco Lory F. (4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana), na Capital.

Sob as lentes da artista visual, a mostra apresenta personagens de 40 anos da cena roqueira, como Edu K., Biba Meira, Júlia Barth, King Jim e Julio Reny, além das bandas Comunidade Nin-Jitsu, Os Cascavelletes e Rosa Tattooada, entre outras, em uma atmosfera que combina realidade e ficção.

— Uma tendência que caracteriza o meu trabalho é desconectar a imagem de sua realidade para criar outra verdade, com novo significado — afirmou ela certa vez.

Fernanda começou a registrar a cena do rock no Porto de Elis, ponto emblemático da noite de Porto Alegre ao final dos anos 1980. Aliás, a casa noturna da subida da Protásio Alves foi palco de sua primeira exposição individual, Rock Luz Velocidade, em 1990 (exibida também no Aeroanta, templo do circuito alternativo de São Paulo à época).