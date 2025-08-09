Reforma do Gigantinho reaviva lembranças afetivas de várias gerações de porto-alegrenses

Gigantinho na véspera da inauguração, em 1973. Rubens Borges / Agencia RBS

O anúncio da revitalização do Gigantinho reavivou a memória afetiva de várias gerações que frequentaram o ginásio do Internacional. Ele foi inaugurado, em grande estilo, no dia 4 de novembro de 1973, com direito a ceia para autoridades e convidados, que assistiram ao show de Elizeth Cardoso, a Divina, um dos principais nomes do samba na época.

No dia seguinte, na estreia da quadra, o time de futsal (naquele tempo, se dizia futebol de salão) do Inter bateu o Sporting, de Montevidéu, por 4 a 1. Em mais de meio século, o evento esportivo de maior importância (também aconteceram disputas de basquete, boxe, MMA e tênis, entre outras modalidades) foi a vitória colorada sobre o Barcelona, por 4 a 2, em 1997, quando a equipe gaúcha conquistou o campeonato mundial de futsal (por coincidência, o mesmo adversário contra o qual se tornaria campeão do mundo no futebol de campo, em 2006).

Mas a presença do ginásio da Avenida Padre Cacique na memória dos porto-alegrenses vai muito além do campo esportivo. Pode-se dizer que envolve o sagrado e o profano. Em 1980, recebeu a visita do papa João Paulo II perante 10 mil religiosos. Já nos carnavais dos anos 1970 e 1980, atraía multidões para o Baile Vermelho e Branco. Teve ainda patinação no gelo e bailarinas do Bolshoi.

Era também lugar de estudo: Zero Hora promovia ali provas de simulação do vestibular. Outras vezes, movimentadas assembleias de professores tomavam o local, ocupado por diversas nacionalidades nas edições do Fórum Social Mundial. Em noites gélidas, acolhia moradores em situação de rua.

Para muita gente, o Gigantinho remete a cenas de shows inesquecíveis, como os de Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, B. B. King, Bill Halley, Rick Wakeman, Genesis, Oasis, Ramones e Pearl Jam. Ufa!