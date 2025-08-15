Poesia colada em postes e livros vendidos em praça pública: como os jovens poetas divulgavam suas obras nos anos 1960 na Capital

Na Feira do Livro Infantil, em 1985. Lisette Guerra / Agencia RBS

No final dos anos 1960, os jovens Marco Celso Huffell Viola e Nei Duclós saíam pelas ruas da Capital para colar poemas em postes. Nessa época, também organizavam saraus no campus central da UFRGS e na antiga Faculdade Católica de Medicina (atual UFCSPA), além de distribuir, de mão em mão, versos impressos no mimeógrafo em recitais e praças da cidade.

Para quem não sabe, o mimeógrafo é uma espécie de avô das atuais impressoras. Foi inventado na década de 1880 e, no século 20, largamente utilizado na área educacional pelo baixo custo (o sistema envolvia uma folha especial, denominada estêncil, como matriz). Tombam os Primeiros Homens nos Trigais (livro que Viola e Duclós publicaram, junto com a contista Marisa Scopel, em junho de 1969), por exemplo, foi impresso em um mimeógrafo Gestetner.

A máquina pertencia a um prestador de serviços do Centro Acadêmico Franklin Roosevelt, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da UFRGS. Para evitar ser apanhado pela polícia – estávamos em pleno regime militar –, o homem disfarçava o equipamento em uma carroça, que zanzava por entre os diretórios acadêmicos.

— Fazia de tudo, desde mosquitinhos e cartazes até panfletos para as passeatas — contou Marco Celso, certa feita.

Em 1970, saiu Eu Digo, de Viola, Duclós e Roberto Callage, também com cópias mimeografadas. Assim como, dois anos depois, foi a vez de Caderno de Contos e Poesia, antologia com Caio Fernando Abreu, Moacyr Scliar, Carlos Carvalho e Sergius Gonzaga, além do próprio Marco Celso. Atualmente, sabemos que essas publicações artesanais apareceram antes da chamada “geração mimeógrafo”, que despontou no RJ, no início dos anos 1970, com Chacal, Cacaso, Geraldo Carneiro e Ana Cristina César (fato pouco reconhecido até hoje).

Viola faleceu no último dia 8 de agosto, após uma parada cardíaca, aos 75 anos. Além de poeta e escritor – entre seus livros, constam ainda Poemas para Ler em Voz Alta, Antipoemas, Um Homem Errado e As Águias Voam Sós –, atuou como jornalista (foi colunista de artes visuais de Zero Hora, nos anos 1980).