O ambientalista vai à feira: uma conversa com Caio Lustosa, único remanescente vivo do grupo formador da Agapan

Único remanescente vivo do núcleo formador da Agapan (Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, criada em 1971), o advogado e ambientalista Caio Lustosa, de 91 anos, cumpre um ritual sagrado aos sábados: entre 9h e 10h, é visto caminhando por entre as barracas perfiladas da Feira Ecológica do Bom Fim e da Feira dos Agricultores Ecologistas, na Avenida José Bonifácio.

— Do pessoal que batalhou na Agapan, naquele tempo, sou o único sobrevivente. Sou uma espécie de dinossauro — diz, sorrindo, com a sacola recheada de ovos, verduras e frutas embaixo do braço.

Nas últimas décadas do século passado, o Rio Grande do Sul se destacou como reduto da luta ecológica. Lustosa (caxiense nascido em 8 de novembro de 1933) foi protagonista desse movimento.

— Fui o primeiro vereador com proposta ambientalista no Brasil (eleito em Porto Alegre, em 1983), como o Fernando Gabeira disse, outro dia, na Globonews — cita, com orgulho.

Além disso, foi secretário de Meio Ambiente da Capital, na gestão de Olívio Dutra na prefeitura, entre 1989 e 1993. Entre outras coisas, fez um levantamento das áreas de risco, principalmente junto aos morros, além de cuidar da arborização.

— Criamos o Parque Chico Mendes, na Zona Norte, que foi o primeiro destinado aos pobres na cidade — assegura ele.

Antes, havia participado da campanha pelo fechamento da Borregaard, indústria de celulose que, no início dos anos 1970, despejava 600 metros cúbicos de rejeitos por hora no Guaíba, além de exalar um mau cheiro que causava mal-estar e dor de cabeça nas pessoas (chegou a impetrar uma ação criminal contra os diretores da empresa).

Foi também voz ativa na construção da lei estadual de controle do uso de agrotóxicos, de autoria do deputado Antenor Ferrari, do MDB, de 1982. Afora isso, Lustosa presidiu a Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai), criada em 1979, em defesa da demarcação das terras indígenas. Por toda a trajetória, é um exemplo para as novas gerações de ecologistas.