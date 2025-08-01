Motor a querosene de 1901 volta a operar nas oficinas de jornal no Vale do Taquari

Felipe Bender (ao centro) coordenou restauração. O Taquaryense / Divulgação

Um motor a querosene fabricado em 1901, que ajudou a imprimir o jornal O Taquaryense, de Taquari (município de 27 mil habitantes, distante 96km de Porto Alegre), no século passado, voltará a funcionar a pleno vapor nesta sexta-feira (1°).

— Trata-se de um motor histórico, o primeiro a querosene feito no Brasil. Foi fabricado pela firma Só & Filhos, de Porto Alegre — diz o editor Pedro Harry Dias Flores, trineto do fundador Albertino Saraiva e neto da atual diretora de O Taquaryense, Flávia Therezinha Saraiva Dias.

Fundado em 31 de julho de 1887, o semanário de Taquari é o segundo jornal mais longevo do Rio Grande do Sul (o primeiro é a Gazeta do Alegrete, de 1882). É também o único em circulação no Brasil (e um dos três no mundo) que ainda se vale do sistema tipográfico para impressão – assim, a publicação é composta de forma manual, tipo por tipo (letra, número ou símbolo).

Até 2021, adotava exclusivamente esse padrão. Atualmente, utiliza um modelo misto de tipografia e linotipia.

Batizado de Crioulo pelo fabricante, o motor de ignição por tubo quente, com dois cavalos de potência, foi projetado por Joaquim Alcaraz, avô do jornalista Flávio Alcaraz Gomes (nome histórico da imprensa gaúcha, com passagens por Zero Hora e Rádio Gaúcha, que faleceu em 2011).

O equipamento foi uma das atrações da Exposição Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul, nos Campos da Redenção (atual Parque Farroupilha), em 1901. Causou boa impressão, tanto que recebeu medalha de ouro pela economia de combustível que proporcionava.





Em 1910, foi transportado em barco a vapor para Taquari – antes, havia operado na Gazeta do Comércio e no Correio do Povo.

Nas oficinas de O Taquaryense, movimentou a impressora tipográfica francesa Marinoni Universelle até ser substituído por um motor elétrico, em 1956. Desde então, estava exposto no Museu Casa Costa e Silva. O processo de restauração ficou a cargo de Felipe Bender, estudante de engenharia mecânica da UFRGS, com a colaboração do arquiteto e urbanista João Vitor Souza, entusiasta da iniciativa.