Mãos que alimentam: receitas de irmãs franciscanas que trabalharam na Santa Casa são reunidas em livro  

De 1893 a 1992, religiosas da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã participaram ativamente da vida cotidiana de pacientes, médicos e funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Elas atuaram em diversas frentes de trabalho – desde administração e lavanderia até farmácia e enfermagem. Outra área em que imprimiram sua marca foi a cozinha, deixando um legado de cuidado, afeto e dedicação.

Agora, 22 receitas aplicadas ao longo de um século foram reunidas no livro Mãos que Alimentam – Receitas das irmãs franciscanas na Santa Casa de Porto Alegre, organizado por Edna Ribeiro de Ávila e Véra Lucia Maciel Barroso. As indicações culinárias refletem a influência de diversas culturas, principalmente alemã e italiana, origens da maioria das missionárias.

Parte foi retirada de cadernos e anotações das irmãs, outra parcela estava guardada no Arquivo CHC Santa Casa e também no acervo da própria congregação religiosa. No livro, peças do Museu Joaquim Francisco do Livramento (que preserva a história da Santa Casa) servem de cenário para os registros fotográficos das receitas.

Conforme as organizadoras, “este não é um livro de receitas apenas com instruções e orientações que ensinam a preparar diferentes pratos e bebidas. Ele é um aconchego, que nos remete à cultura, com conexões da memória, ligadas ao ato de alimentar e nutrir.