Espetáculo singular
Da Praça da Alfândega às margens do Arroio Dilúvio: os locais ocupados pelas lavadeiras na região central de Porto Alegre 

Até meados do século 20, as mulheres com largas trouxas de roupas sobre as cabeças fizeram parte do cotidiano dos moradores da Capital

Paulo César Teixeira - interino

