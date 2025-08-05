Da Praça da Alfândega às margens do Arroio Dilúvio: os locais ocupados pelas lavadeiras na região central de Porto Alegre 

Houve um tempo em que, com suas largas trouxas de roupas sobre a cabeça, as lavadeiras faziam parte do cotidiano dos porto-alegrenses. Elas eram vistas, diariamente, cumprindo suas tarefas à beira do Guaíba ou do Arroio Dilúvio.

Não à toa, esse riacho que – antes de ser retificado para a construção da Avenida Ipiranga, entre os anos 1940 e 1950 – se espreguiçava, sinuoso, desde as nascentes lá para os lados de Viamão, passando pela região central da cidade até desaguar no Guaíba, guarda entre seus inúmeros apelidos o de Arroio Sabão. Consta que o nome teria sido dado pelas mulheres que, com os joelhos dobrados, esfregavam suas roupas às margens do córrego.

“Isso é coisa que nem se pode imaginar hoje”, escreve Ary Veiga Sanhudo, em Porto Alegre – Crônicas da Minha Cidade, anotando que elas “sempre emprestaram uma nota colorida à nossa cidadezinha, desde os seus primeiros anos”. Mais adiante, o cronista delineia o itinerário percorrido pelas lavadeiras, que começou em um local nobre: “Calcule o meu leitor que, por muito tempo, essas lavadeiras movimentavam a beira da praia, na Costa do Rio, precisamente ali onde está agora a Praça da Alfândega!”.

Essa situação não perdurou pela vida toda. A certa altura, o “colorido e pitoresco espetáculo cotidiano das barulhentas lavadeiras” passou a incomodar as autoridades municipais. Assim, “ficou proibido lavarem-se as sujeiras da cidade, justamente no seu ponto de visitas”, ou seja, na área em que a maior parte dos visitantes chegava de barco à Capital.

Então, elas foram deslocadas até a Rua da Praia do Riacho, antiga denominação da Washington Luís, à época banhada pelas águas do Guaíba. Era, na verdade, a rua que demarcava o litoral sul da península que constitui o centro de Porto Alegre.

Por algum tempo, as lavadeiras dividiram a paisagem com serrarias e depósitos de lenha na Praia do Riacho. Aos poucos, porém, elas foram tomando conta de boa parte das margens do Riachinho (outro nome do Dilúvio), que desembocava no Guaíba nas imediações de onde se encontra, hoje, o Colégio Parobé.