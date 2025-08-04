Concórdia, o tricolor do futebol de várzea que animava as tardes de domingo na divisa de Petrópolis com a Bela Vista

Uma vez por semana, ex-jogadores e aficionados do futebol amador que, no século passado, sacudia as tardes de domingo no bairro Petrópolis e redondezas, em Porto Alegre, se reúnem no Bar do Paulinho, na esquina da Avenida Ijuí com a Rua João Abbott. Estive lá e não perdi a viagem. Não faltam histórias para recordar.

Por décadas, o programa dominical das famílias da Ijuí e imediações era tirar uma sesta após o almoço e, por volta das 15h, se arrumar para assistir aos jogos do Concórdia Futebol Clube. Fundado em 12 de fevereiro de 1946, o clube jogava com uniforme tricolor (em vermelho, preto e branco).

As pelejas ocorriam no lendário estádio Florindo Bório (benemérito do time), na Rua Passo da Pátria, área próxima ao local em que, hoje, está assentada a Praça da Encol.

— Uma coisa eu lhe digo: era uma região pobre, totalmente diferente do que existe ali hoje — diz Sérgio Bittencourt, especialista em informática que se aposentou pela Procempa.

Ele sabe do que está falando, afinal, acompanhava tudo bem de pertinho (se criou na Lavras, a meia quadra da Ijuí). Ninguém imagina que, naquelas priscas eras, se deslocar até o local das contendas fosse tarefa fácil. Para chegar até o campinho, cercado de estacas de madeira pintadas de branco, tinha que se atravessar uma ponte e, depois, pegar uma trilha à esquerda no meio do mato.

— A pinguela era feita com dois postes de luz improvisados. O desafio dos bêbados era cruzá-la para assistir às partidas. Por incrível que pareça, não lembro de nenhum que tenha caído — diverte-se Bittencourt.

Sem arquibancadas, a plateia ocupava um barranco à beira do campo. Outra opção era levar um banquinho a tiracolo até o capão no lado oposto do gramado e ali se acomodar, como se fosse camarote. Não faltavam times rivais do Concordia, como o Bagé, que disputava seus jogos na Praça Tamandaré. Mas rivalidade de sair faísca mesmo era com o Clarão da Lua, do bairro Mont’Serrat.

— Quando o Clarão descia para jogar com o Concórdia, podia ganhar um ou outro, mas uma coisa era certa: ia ter briga — comenta Bittencourt.

O Concórdia viveu seu período áureo de 1949 a 1953, quando foi pentacampeão citadino, e abandonou os torneios de futebol amador nos anos 1970.







