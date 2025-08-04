Almanaque

Vermelho, preto e branco
Opinião

Concórdia, o tricolor do futebol de várzea que animava as tardes de domingo na divisa de Petrópolis com a Bela Vista

Time fundado em 1946 jogava no estádio Florindo Bório, em área próxima ao local em que, hoje, está a Praça da Encol

Paulo César Teixeira - interino

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS