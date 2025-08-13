Antigo acesso à chácara dos Mostardeiro, movimentada rua do Moinhos de Vento guarda rica história familiar

Toda a rua tem uma história e, no caso da Mostardeiro, no Moinhos de Vento, na Capital, não é diferente. No século 19, era o acesso à sede da chácara de Antonio José Gonçalves Mostardeiro, fundador da Cia. de Seguros Terrestres Porto-Alegrense, que presidiu a Associação Comercial de Porto Alegre (antiga Praça do Comércio) de 1882 a 1885.

Pois a história da família Mostardeiro está contada em livro escrito pelos bisnetos de Antonio José, os irmãos Andréa e Germano Mostardeiro Bonow (médico e ex-parlamentar, foi secretário estadual da Saúde e do Meio Ambiente).

— Meu bisavô doou parte da chácara para a Companhia Hydraulica Guahibense (na grafia da época) para nele construir uma casa d’água. Posteriormente, a intendência municipal adquiriu essa empresa —assinala Andréa.

Ela explica que o terreno repassado ao município é onde, atualmente, se localiza o Parque Tenístico José Montaury, que pertence ao Dmae. Ao descrever a trajetória familiar, Andréa e Germano relatam como era o agreste litoral sul gaúcho, onde seus antepassados se fixaram, vindos do arquipélago dos Açores, no século 18, ainda com o sobrenome Gonçalves. Mais tarde, teriam adotado o sobrenome Mostardeiro por residirem na região de Mostardas.

Em paralelo à saga dos Mostardeiro, é possível acompanhar a origem de ruas, parques e praças de Porto Alegre, assim como do antigo estádio do Grêmio, a conhecida “Baixada”. Também é apresentada a história de Dona Francisca, na região central do Estado, cidade que recebeu esse nome em homenagem à esposa de Manoel José Gonçalves Mostardeiro.