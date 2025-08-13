Antigo acesso à chácara dos Mostardeiro, movimentada rua do Moinhos de Vento guarda rica história familiar

Toda a rua tem uma história e, no caso da Mostardeiro, no Moinhos de Vento, na Capital, não é diferente. No século 19, era o acesso à sede da chácara de Antonio José Gonçalves Mostardeiro, fundador da Cia. de Seguros Terrestres Porto-Alegrense, que presidiu a Associação Comercial de Porto Alegre (antiga Praça do Comércio) de 1882 a 1885.
Pois a história da família Mostardeiro está contada em livro escrito pelos bisnetos de Antonio José, os irmãos Andréa e Germano Mostardeiro Bonow (médico e ex-parlamentar, foi secretário estadual da Saúde e do Meio Ambiente).
— Meu bisavô doou parte da chácara para a Companhia Hydraulica Guahibense (na grafia da época) para nele construir uma casa d’água. Posteriormente, a intendência municipal adquiriu essa empresa —assinala Andréa.
Ela explica que o terreno repassado ao município é onde, atualmente, se localiza o Parque Tenístico José Montaury, que pertence ao Dmae. Ao descrever a trajetória familiar, Andréa e Germano relatam como era o agreste litoral sul gaúcho, onde seus antepassados se fixaram, vindos do arquipélago dos Açores, no século 18, ainda com o sobrenome Gonçalves. Mais tarde, teriam adotado o sobrenome Mostardeiro por residirem na região de Mostardas.
Em paralelo à saga dos Mostardeiro, é possível acompanhar a origem de ruas, parques e praças de Porto Alegre, assim como do antigo estádio do Grêmio, a conhecida “Baixada”. Também é apresentada a história de Dona Francisca, na região central do Estado, cidade que recebeu esse nome em homenagem à esposa de Manoel José Gonçalves Mostardeiro.
Complementam a obra quase 200 fotografias de pessoas, locais, peças e documentos. O livro Os Mostardeiro —História de uma família será lançado no próximo sábado, dia 16 de agosto, às 10h, no Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul (Av. Independência, 270).