A volta do Tutti Giorni, bar que fez história na escadaria da Borges  

Há sempre uma aura de mistério por trás da longevidade de um bar. No caso do Tutti Giorni, aberto em 1989, na escadaria do Viaduto Otávio Rocha, no centro da Capital, a comida reforçada e a cerveja a preço justo fizeram a diferença, mas nada se compara ao carisma peculiar de seu fundador, Ernani Marchioretto, o Nani.

Por mais de três décadas, ele agregou um público fiel e eclético, como é comum nos bares da área central. Além disso, transformou o Tutti em refúgio da cultura – não por acaso, era lá que os artistas gráficos se reuniam e lançavam os livros da Grafar (associação dos cartunistas gaúchos).

— O bar abria no sábado à noite para ter sarau. Naquela época, quase ninguém fazia isso. Hoje, é bem mais comum — diz Nani.

Até 2012, o Tutti ocupou a parte alta (nº 780) da escadaria, a poucos degraus da Duque de Caxias. Em 2012, desceu até o Largo dos Açorianos, época em que, para surpresa do próprio dono, virou moda e, sem mais nem menos, atraiu centenas de jovens.

Em 2015, retornou à escadaria (nº 710), em local próximo à esquina da Borges de Medeiros, onde consagrou as rodas de samba, às terças. Quando recebia queixas de vizinhos por causa do agito, Nani respondia:

— Podem botar cadeira de praia na calçada para tomar um mate, se quiserem, sem correr risco de assaltos. Áreas desertas é que trazem insegurança.

O Tutti do Nani até sobreviveu à pandemia, mas não resistiu aos tapumes e transtornos das obras de reforma da escadaria, que se arrastam desde 2022. O ponto foi passado adiante, mas, com o novo proprietário, não vingou. Recentemente, foi adquirido por Ronivon Martini (dono dos bares Milonga e I Love CB, na Cidade Baixa), que reabriu o boteco em 1º de julho e, dois dias depois, faleceu subitamente, após uma parada cardíaca.

Seus filhos, Pepe e Guilherme, resolveram tocar o negócio para homenagear a vontade do pai e reconstituir o bar, que consideram patrimônio de Porto Alegre. “Vamos honrar esse legado familiar e cultural da cidade com gana e dedicação”, afirmam.

Com isso, a Terça de Samba, com o grupo Puro Asthral, está de volta, a partir das 18h30min. Uma vez por mês será realizado show (no dia 2 de agosto, foi de Nelson Coelho de Castro e, para setembro, será da Pata de Elefante). Criatura e criador devem se reencontrar em breve: