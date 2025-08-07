A história da Nossa Senhora de Locatelli que enfeita o altar de uma capela no Morro Sabiá 

Em uma tarde do ano de 1953, o artista ítalo-brasileiro Aldo Locatelli pintava os painéis que embelezam as paredes do Palácio Piratini, quando encontrou, por acaso, o padre Henrique Pauquet, do Colégio Anchieta, que viera visitar a sede do governo.

Do encontro casual, surgiu a proposta de um mural para a capela da Casa da Juventude (espaço de lazer para alunos, familiares e funcionários da escola), localizada em uma mata nativa, no alto do Morro Sabiá, zona sul da Capital. Consta que Locatelli teria pintado a imagem de Nossa Senhora cercada por 10 jovens em apenas quatro horas:

— Ele era exigente consigo próprio, por isso, estudava bastante o tema antes de iniciar a obra. Mas, quando a executava, tinha muita agilidade — afirma Cristiana Locatelli, filha do artista.

Conforme ela, a obra de 1m50cm de largura por 2m de altura é mencionada como Nossa Senhora e as Crianças ou Nossa Senhora da Juventude em livros que abordam o trabalho do pai, mas o próprio artista não a intitulou.

Tombada como patrimônio histórico de Porto Alegre, jamais foi restaurada, o que deverá acontecer agora, graças ao projeto Um Locatelli no Morro Sabiá: Patrimônio Cultural e Sustentabilidade. Orçado em R$ 820 mil, está em fase de captação pela Lei Rouanet. A iniciativa inclui uma reforma no telhado da capela para evitar infiltrações, bem como uma caminhada que busca proporcionar experiência prática e imersiva de educação ecológica e patrimonial.

Nascido em Bérgamo, na região da Lombardia, Locatelli chegou ao RS em 1948 para produzir afrescos na Catedral de Pelotas. Em 1950, fixou residência na Capital e passou a lecionar na Escola de Belas Artes da UFRGS. Além do Palácio Piratini, o antigo terminal do aeroporto Salgado Filho e vários templos religiosos do Estado receberam suas pinturas. Sua obra-prima é a decoração da Igreja de São Pelegrino, em Caxias do Sul, com afrescos bíblicos e uma ousada via crucis com influências modernistas. Faleceu em 1962, aos 47 anos.