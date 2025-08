Um mês a bordo de vapor no oceano e trecho final em carroças: a chegada dos maristas ao Estado, 125 anos atrás

No próximo sábado, a Rede Marista celebra 125 anos de atuação no sul do Brasil. Os primeiros missionários – Weibert, Marie Berthaire e Jean Dominici – chegaram a Bom Princípio, no Vale do Caí, em 2 de agosto de 1900. Eles haviam partido do porto de Le Havre, na Normandia, a 175 quilômetros de Paris, no dia 19 de junho daquele ano.

O trio atravessou o Atlântico a bordo do vapor Guahyba, até desembarcar no porto de Rio Grande. Em seguida, se deslocou, por via fluvial, a Porto Alegre e São Sebastião do Caí, percorrendo o trecho final em carroças até Bom Princípio. Parte desse trajeto (da Capital a Montenegro, de barco) foi, recentemente, reconstituída por cerca de 40 religiosos, para celebrar a data.

No início do século passado, a missão tinha sido solicitada pelo bispo da diocese do RS, dom Cláudio Ponce de Leon, junto ao Instituto Marista, na França, para qualificar o ensino básico local (na época, restrito às séries iniciais e, em algumas regiões, lecionado apenas em alemão).

A chegada a Bom Princípio foi descrita por Alfredo Heinz, no livro Maristas no Brasil Meridional: “Pipoqueavam os foguetes, troavam os morteiros, ecoando pelas quebradas da serrania que algo fora do comum estava acontecendo”.

A primeira aula ocorreu na Igreja Matriz do município para 40 estudantes. Em 4 de fevereiro de 1903, foi inaugurado o Colégio Sagrado Coração de Jesus (primeiro espaço de ensino próprio). A boa reputação da escola se espalhou, gerando pedidos para que lecionassem em paróquias de outras cidades.

Foi assim que surgiu o Colégio Marista Rosário, inicialmente na Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Capital, em 1904. Uma década depois, a congregação já se fazia presente em nove cidades do RS. Hoje, chegou a Brasília e ao território amazônico, atuando ainda em espaços como a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o Hospital São Lucas e dezenas de colégios e unidades sociais.