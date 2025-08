Conheça a história da professora de Adriana Calcanhotto, que foi cantora lírica e dava aulas em um singelo chalé no bairro Petrópolis

Dea (saia branca) e Delmar (no encosto do sofá): encontro com Manuel Bandeira (de óculos).

— Quem me levou até ela foi minha tia, Istelitta. Eram amigas e haviam trabalhado juntas em eventos como a Semana de Porto Alegre. Dea era uma pessoa muito simples e generosa, que me formou não só como cantora, mas também pessoalmente — diz Adriana, em contato com o Almanaque Gaúcho.

Além de participar da cena local, os irmãos Mancuso faziam temporadas no centro do país, onde estreitaram amizade com Manuel Bandeira (a quem Delmar homenageou no espetáculo Pasárgada, no Teatro Princesa Isabel, no RJ, em 1966), Paulo Autran, Maria Della Costa e Flávio Rangel. Autran, em particular, sempre que vinha a Porto Alegre, batia à porta do chalezinho. Aliás, quando Adriana Calcanhotto se mudou para o RJ, tinha na bagagem uma carta de recomendações endereçada ao grande ator, com a assinatura dos irmãos Mancuso.