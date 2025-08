Cães vigiando chácaras, cabras soltas e cavalos nas calçadas: a paisagem bucólica do centro de Porto Alegre no século 19

Consta que teria sido aberta em 1814, no governo do Marquês do Alegrete. Só que, nos primeiros tempos, não chegava até o Caminho Novo (como se chamava, antigamente, a Voluntários da Pátria), uma vez que era cortada pela chácara de Antônio Pereira do Couto. Essa ligação só foi estabelecida em 1842, quando o terreno foi desapropriado.