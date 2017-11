Dia Nacional do Riso

1916 - O compositor Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o "Donga", registrou a canção "Pelo Telefone", o primeiro samba a ser gravado no Brasil.

1947 - Terremoto no Chile matou 233 pessoas nos Andes.

1973 - Nasceu o cantor Dudu Nobre. Com apenas dez anos, Dudu Nobre faturou, com o parceiro Beto Sem Braço, o samba enredo da Alegria da Passarela, o embrião da escola-mirim Aprendizes do Salgueiro.