Dia de Todos os Santos / Dia Mundial do Veganismo

1994 - Nasceu, em São Luís, no Maranhão, a drag queen Pabllo Vittar. Símbolo LGBTQ, uma das artistas mais bem sucedidas do Brasil em 2017, os vídeos de Pablo Vittar tem, somente no Youtube, mais de 160 milhões de visualizações.