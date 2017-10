Dia Mundial do Comissário de Voo / Dia das Bruxas - Halloween

1517 - O teólogo alemão Martinho Lutero publicou as 95 teses, consideradas o marco do início da reforma protestante na Europa.

1996 - Há 20 anos um Fokker 100 da TAM caiu logo após decolar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, destruindo casas e matando 99 pessoas.

2002 - Manfred Albert e Marísia von Richthofen foram assassinados a golpes de cano enquanto dormiam em casa, em São Paulo. Suzane Von Richthofen, filha do casal, confessou participação no crime, juntamente com Daniel Cravinhos, seu namorado na época, e Cristian Cravinhos, irmão de Daniel.