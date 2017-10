Confira o Almanaque Gaúcha Hoje desta segunda-feira:

Maradona na Copa do Mundo de 1982 Ricardo Chaves / Arquivo pessoal

Dia do Balconista / Dia do Comerciário / Dia do Ginecologista

1938 - O programa de rádio A Guerra dos Mundos, apresentado por Orson Welles, foi transmitido em Nova York. A invasão de marcianos, narrada como se fosse ao vivo, deixou a população em pânico.

1960 - Nasceu Diego Armando Maradona. Com carreira vitoriosa no Boca Juniors, no Barcelona e no Napoli, o ex-jogador foi campeão do mundo com a seleção argentina em 1986.

1969 - Anos de chumbo: o general Emílio Garrastazu Médici tomou posse como presidente da República do Governo Militar.

1974 - Há 43 anos aconteceu "A Luta do Século". Muhammad Ali nocauteou George Foreman, conquistando o título mundial dos pesos pesados de boxe.

1988 - Ayrton Senna venceu o GP do Japão e conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula-1.

2001 - Michael Jackson lançou o álbum de estúdio Invincible, que bateu recorde na semana de lançamento.

2007 - A Fifa anunciou o Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014.