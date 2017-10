Em 2004, Serginho, zagueiro do São Caetano, morreu após sofrer uma parada cardíaca na partida contra o São Paulo

1892 - Nasceu o escritor Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, que retrata a vida dos retirantes nordestinos no sertão.

1935 - Nasceu o cartunista Mauricio de Souza. Repórter policial no começo da carreira, somente no início dos anos 60 Maurício de Souza criou a Turma da Mônica, tirinha em quadrinhos com a qual ele conquistou diversos prêmios.