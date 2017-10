Em 1940, nasceu Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o Rei do Futebol

Dia da Força Aérea Brasileira e Dia do Aviador

1817 - Há 200 anos, nasceu o gramático francês Pierre Larousse, fundador da Editora Larousse, uma das mais conhecidas do mundo.

1906 - Santos Dumont realizou o voo com o 14-Bis, o primeiro em um aparelho mais pesado que o ar.

1924 - Nasceu o político e jurista Paulo Brossard. Natural de Bagé, na Região da Campanha, Brossard foi senador, deputado, ministro da Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Ele morreu em abril de 2015, aos 90 anos.

1940 - Nasceu Edson Arantes do Nascimento. Rei do futebol, Pelé foi multicampeão pelo Santos e tri mundial pela Seleção Brasileira. No primeiro título ele tinha apenas 17 anos.