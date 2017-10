Chuck Berry, em 2008, no Pepsi on Stage

Dia do Médico / Dia do Pintor

1867 - Há 150 anos Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia por US$ 7,2 milhões.

1860 - Morreu, aos 23 anos, o poeta Casimiro de Abreu. Seu poema Meus Oito Anos, escrito em Lisboa em 1857, retrata bem a nostalgia da infância: "Oh! que saudades que tenho / Da aurora de minha vida, / Da minha infância querida / Que os anos não trazem mais! / Que amor, que sonhos, que flores, / Naquelas tardes fagueiras / A sombra das bananeiras, / Debaixo dos laranjais!"

1926 - Nasceu o norte-americano Chuck Berry, guitarrista, cantor e compositor. Chuck Berry é o criador dos clássicos Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music e Johnny B. Goode.

1927 - Completaria 90 anos hoje o jornalista, advogado e ex-deputado Cândido Norberto. Voz da rádio Gaúcha e cronista de Zero Hora, Cândido Norberto morreu em 2009, vítima de um câncer.

1954 - Morreu Edgard Roquette-Pinto. Nascido no Rio de Janeiro, o médico, antropólogo e educador foi o precursor do uso do rádio como ferramenta para a educação e cultura.