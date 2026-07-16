Homenagem ao rock nacional com Lucas Ricco e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Show Balada do Louco, com Lucas Ricco, ocorre neste sábado (18), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, em celebração ao rock nacional dos anos 1970 e 80. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ospa no concerto "Prometeu e os Planetas"
Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) com regência do maestro Jonathan Girard será neste sábado (18), às 17h, e no domingo (19), às 11h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Charlie Brown Jr
Jaeger e banda apresentam um tributo a Charlie Brown Jr. neste domingo (19), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
Show celebra Freddie Mercury
O espetáculo Freddie-Verso estará no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na quinta-feira da semana que vem (23), às 20h, prestando tributo a Freddie Mercury. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Cachorro Grande no Araújo Vianna
Show da Cachorro Grande que celebra 25 anos de seu primeiro disco ocorre na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Tributo a Elton John
A banda 70's Show se apresenta na sexta-feira da semana que vem (24), às 21h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), com tributo a Elton John. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.