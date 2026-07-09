Cidade Negra e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A banda Cidade Negra sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (11), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Especial Seattle no Dia do Rock
Nesta segunda-feira (13), às 20h, a banda The Tex Three vai celebrar o espírito do rock de Seattle no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Masters of Voices em Porto Alegre
Os vocalistas Eric Martin, Jeff Scott Soto, Edu Falaschi e Tim "Ripper" Owens sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, nesta segunda-feira (13), às 21h, em show que celebra o Dia Mundial do Rock. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Show celebra Pink Floyd
Na próxima quinta-feira (16), às 20h, a banda Big Floyd apresenta um tributo ao Pink Floyd no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
"Especial Elvis" com Johnny Grace
Apresentação será na sexta-feira da semana que vem (17), às 21h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.