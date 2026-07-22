Anavitória em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Anavitória. Lívia Rodrigues / Divulgação

A dupla Anavitória sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (26), às 17h, para show de voz e violão. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Planta e Raiz + Mato Seco

Mato Seco (foto) vai fazer show com Planta e Raiz. Gabriel Brambatti / Divulgação

As bandas Planta e Raiz e Mato Seco fazem show neste sábado (25), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Nazareth em Porto Alegre

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show do Nazareth. Nazareth / Divulgação

A banda Nazareth celebra 50 anos de carreira com show no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (26), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"Samba de Mesa" com Rê Adegas

Sócios do Clube têm isenção no ingresso no show de Rê Adegas. @guibeck13 / Divulgação

Show de Rê Adegas com clássicos do samba que marcaram gerações será neste domingo (26), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.

Laboratório Aloprado

Zona Lúdica do Laboratório Aloprado fica no Shopping Total. TVE / Divulgação

Sócios do Clube têm 50% de desconto nas programações do espaço Zona Lúdica do Laboratório Aloprado no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), em Porto Alegre. Gere o voucher e apresente na bilheteria.

Meu Clubinho Secreto

Clubinho Secreto dos Artistas oferece 15% de desconto na diária para sócios do Clube. Meu Clubinho Secreto / Divulgação