Anavitória em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

A dupla Anavitória sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (26), às 17h, para show de voz e violão. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Planta e Raiz + Mato Seco
As bandas Planta e Raiz e Mato Seco fazem show neste sábado (25), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Nazareth em Porto Alegre
A banda Nazareth celebra 50 anos de carreira com show no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (26), às 20h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Samba de Mesa" com Rê Adegas
Show de Rê Adegas com clássicos do samba que marcaram gerações será neste domingo (26), às 18h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção no ingresso direto no local.
Laboratório Aloprado
Sócios do Clube têm 50% de desconto nas programações do espaço Zona Lúdica do Laboratório Aloprado no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), em Porto Alegre. Gere o voucher e apresente na bilheteria.
Meu Clubinho Secreto
Sócios do Clube têm 15% de desconto na diária do Clubinho Secreto dos Artistas. A programação especial de férias de inverno inclui oficinas, teatro de máscaras e outras experiências criativas para crianças.