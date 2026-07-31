Almir Sater e Gabriel Sater em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Almir Sater e Gabriel Sater sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste sábado (1º/8), às 21h, para show da turnê Pai e Filho. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
2ZDinizz e TOKIODK
2ZDinizz e TOKIODK se apresentam juntos no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste sábado (1º/8), às 23h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"O Grande Hablich — Show de Mágicas"
Espetáculo O Grande Hablich — Show de Mágicas ocorre neste sábado (1º/8), às 16h, no espaço Zona Lúdica do Laboratório Aloprado no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm 50% de desconto na bilheteria do local.
Padre Patrick em "Pecado É Não Rir"
Apresentação do Padre Patrick será na quarta-feira (5), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos no Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.
"O que É Ser Homem?"
Thiago Oliveira apresenta stand-up comedy no Teatro CIEE-RS Banrisul (Rua Dom Pedro II, 861), em Porto Alegre, na quinta-feira (6), às 20h. Ingressos em Pensa no Evento. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Hermanos Guedes
Os músicos Hermanos Guedes apresentam o show Pedaços de Selva e Pampa na quinta-feira (6), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.