"Se Meu Ponto G Falasse" e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Comédia Se Meu Ponto G Falasse celebra 29 anos de sucesso com sessão neste sábado (27), às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e um acompanhante têm 30% de desconto.
ÀVUÀ em Porto Alegre
Duo ÀVUÀ sobe ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste sábado (27), às 20h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Brazilian Metal Forces
Três grandes nomes do metal nacional — Korzus, Viper e Phornax — estarão no Brazilian Metal Forces, que ocorre no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, neste domingo (28), às 19h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ospa em "Divas do Pop Rock"
Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), com regência de Manfredo Schmiedt, será apresentado neste sábado (27) e no domingo (28), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Encontro histórico no bar Opinião
Ultramen, Comunidade Nin-Jitsu e Da Guedes sobem ao palco do bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (3/7), às 22h30min. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Espetáculo "Bailei na Curva"
Peça Bailei na Curva terá sessões na quinta (2/7) e na sexta-feira (3/7) da semana que vem, às 20h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.