Gilsons em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show dos Gilsons. Marina Zabenzi / Divulgação

Gilsons apresentam, pela primeira vez em Porto Alegre, show da nova turnê. Será neste sábado (20), às 22h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

"Outras Danças para Chopin"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no espetáculo de dança. Douglas Barcelos / Divulgação

Nesta sexta (19) e no sábado (20), às 20h, e no domingo (21), às 19h, o espetáculo Outras Danças para Chopin transforma música em movimento no Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Leci Brandão em Porto Alegre

Sócios do Clube têm 30% de desconto no show de Leci Brandão. CARLOS TORRES / Divulgação

A sambista Leci Brandão sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, neste sábado (20), às 21h, para cantar sucessos da carreira. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube têm 30% de desconto.

Isa Buzzi apresenta a turnê "CCP"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Isa Buzzi. Angorá Music / Divulgação

A cantora Isa Buzzi apresenta o show Clube dos Corações Partidos neste domingo (21), às 17h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Show celebra Freddie Mercury

Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no tributo a Freddie Mercury. Hard Rock Café / Divulgação

Freddie Verso sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na quinta-feira da semana que vem (25), às 20h. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.

Peça "Um Dia Muito Especial"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no espetáculo com Reynaldo Gianecchini (foto) e Maria Casadevall. Priscila Prade / Divulgação