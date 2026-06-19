Gilsons em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Gilsons apresentam, pela primeira vez em Porto Alegre, show da nova turnê. Será neste sábado (20), às 22h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
"Outras Danças para Chopin"
Nesta sexta (19) e no sábado (20), às 20h, e no domingo (21), às 19h, o espetáculo Outras Danças para Chopin transforma música em movimento no Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Leci Brandão em Porto Alegre
A sambista Leci Brandão sobe ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, neste sábado (20), às 21h, para cantar sucessos da carreira. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube têm 30% de desconto.
Isa Buzzi apresenta a turnê "CCP"
A cantora Isa Buzzi apresenta o show Clube dos Corações Partidos neste domingo (21), às 17h, no bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Show celebra Freddie Mercury
Freddie Verso sobe ao palco do Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre, na quinta-feira da semana que vem (25), às 20h. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Peça "Um Dia Muito Especial"
Espetáculo Um Dia Muito Especial, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall, tem sessões na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26) da semana que vem, às 20h, no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6.681), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.