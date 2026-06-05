Clube do Assinante: 6 shows para curtir o fim de semana em Porto Alegre com desconto

Neste sábado (6), às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, recebe os shows completos de Tiee e Thiago Soares na sequência. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Nei Van Soria no Teatro Túlio Piva
Ícone do rock gaúcho, Nei Van Soria sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564), em Porto Alegre, neste sábado (6), para apresentar a turnê Latinoamericano Rock às 21h. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Ospa em "Paisagens da Alma"
Apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) será neste sábado (6), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Tributo a Elvis no Dia dos Namorados
Johnny Grace apresenta tributo a Elvis Presley no dia 12 de junho, às 18h30min e às 22h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Bruno & Marrone em show especial
Dupla sertaneja fará show em alusão ao Dia dos Namorados na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h, no Auditória Arújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% desconto.
Duca Leindecker no Teatro do Bourbon Country
Duca Leindecker apresenta a turnê de seu álbum mais recente, Tudo que se Tem, no palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre, na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h. Ingressos em Uhuu. Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto.