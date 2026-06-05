Clube do Assinante: 6 shows para curtir o fim de semana em Porto Alegre com desconto

Tiee (foto) se apresenta com Thiago Soares em Porto Alegre. Felipe Menegoy / Divulgação

Neste sábado (6), às 21h, o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, recebe os shows completos de Tiee e Thiago Soares na sequência. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Nei Van Soria no Teatro Túlio Piva

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no show de Nei Van Soria. Jéssica Kuhne / Divulgação

Ícone do rock gaúcho, Nei Van Soria sobe ao palco do Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564), em Porto Alegre, neste sábado (6), para apresentar a turnê Latinoamericano Rock às 21h. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Ospa em "Paisagens da Alma"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto no concerto da Ospa. Vinicius Angeli / Divulgação

Apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) será neste sábado (6), às 17h, na Casa da Ospa no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Tributo a Elvis no Dia dos Namorados

Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no tributo a Elvis. Redes sociais / Reprodução

Johnny Grace apresenta tributo a Elvis Presley no dia 12 de junho, às 18h30min e às 22h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.

Bruno & Marrone em show especial

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% desconto no show de Bruno & Marrone. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Dupla sertaneja fará show em alusão ao Dia dos Namorados na sexta-feira da semana que vem (12), às 21h, no Auditória Arújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% desconto.

Duca Leindecker no Teatro do Bourbon Country

Sócios do Clube e acompanhante têm 30% de desconto no show de Duca Leindecker. Guilherme Moura / Divulgação