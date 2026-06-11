Baco Exu do Blues em Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Baco Exu do Blues retorna ao Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, com a turnê HASOS. Show ocorre neste sábado (13), às 21h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Quatro décadas de Cascavelletes
Os Eternos Cascavelletes fazem show no Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, nesta sexta (12) e no sábado (13), às 20h30min, e domingo (14), às 18h30min. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Teatro Aloprado no Shopping Total
Neste sábado (13) e no domingo (14), às 16h, o espaço Zona Lúdica do Laboratório Aloprado, no Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 545), em Porto Alegre, apresenta Histórias no Sítio do Pica-Pau. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Tributo a Oasis no Hard Rock Café
A banda Songbirds apresenta um tributo a Oasis na quarta-feira (17), às 20h, no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.
Espetáculo com músicas de Chopin
No dia 19 de junho, o espetáculo Outras Danças para Chopin transforma música em movimento no Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), em Porto Alegre, às 20h. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Noite ao som de tributo ao Pink Floyd
No dia 18 de junho, às 20h, a banda Big Floyd apresenta um tributo ao Pink Floyd no Hard Rock Café do Pontal Shopping (Av. Padre Cacique, 2.893), em Porto Alegre. Sócios do Clube têm isenção da taxa de entrada no local.