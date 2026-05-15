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Samba Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Evento vai reunir Belo, Thiaguinho, Rodriguinho e Yan no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia)

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