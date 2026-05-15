Samba Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Belo, Thiaguinho, Rodriguinho, Yan e outros nomes do samba realizam shows neste sábado (16), a partir das 14h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho — Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255), em Porto Alegre. Ingressos em GuichêWeb. Sócios do Clube têm 30% de desconto no setor Arena.
O Lorde Music Festival
A segunda edição do O Lorde Music Festival, que recebe CPM22 e outras bandas, ocorre neste sábado (16), a partir das 16h, na Fenac (Av. Nações Unidas, 3.825), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. Ingressos em meaple.com.br. Sócios do Clube têm 50% de desconto.
Peça infantil "Frozen"
Espetáculo infantil Frozen tem sessão neste sábado (16), às 18h, no Teatro Zé Rodrigues da Zona Norte (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500), em Porto Alegre. Ingressos em teatrozerodrigues.com.br. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Festival Fronteiras Porto Alegre
Evento ocorre nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), na Praça da Matriz (Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre. Consulte a programação para conferir horários. Sócios do Clube têm 40% de desconto na categoria passaporte.
Festival Gaúcho de Humor
Cris Pereira apresenta show com outros grandes nomes do humor gaúcho no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (17), às 17h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.
Peça "Troca ou Não Troca"
Comédia será apresentada neste domingo (17), às 19h, no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2.755), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. Ingressos em BlueTicket. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.