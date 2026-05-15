Samba Porto Alegre e outras atrações com desconto do Clube do Assinante

Belo estará no Samba Porto Alegre. VITOR BATISTA / VITOR BATISTA

Belo, Thiaguinho, Rodriguinho, Yan e outros nomes do samba realizam shows neste sábado (16), a partir das 14h, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho — Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255), em Porto Alegre. Ingressos em GuichêWeb. Sócios do Clube têm 30% de desconto no setor Arena.

O Lorde Music Festival

CPM22 será uma das atrações do O Lorde Music Festival, em Novo Hamburgo. Willer Carvalho / Divulgação

A segunda edição do O Lorde Music Festival, que recebe CPM22 e outras bandas, ocorre neste sábado (16), a partir das 16h, na Fenac (Av. Nações Unidas, 3.825), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana. Ingressos em meaple.com.br. Sócios do Clube têm 50% de desconto.

Peça infantil "Frozen"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça infantil "Frozen". Dani Terres / Divulgação

Espetáculo infantil Frozen tem sessão neste sábado (16), às 18h, no Teatro Zé Rodrigues da Zona Norte (Rua Antônio Joaquim Mesquita, 500), em Porto Alegre. Ingressos em teatrozerodrigues.com.br. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Festival Fronteiras Porto Alegre

Sócios do Clube têm 40% de desconto na categoria passaporte no Festival Fronteiras. Tiago Antoniazzi / Divulgação

Evento ocorre nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), na Praça da Matriz (Praça Mal. Deodoro, s/nº), em Porto Alegre. Consulte a programação para conferir horários. Sócios do Clube têm 40% de desconto na categoria passaporte.

Festival Gaúcho de Humor

Cris Pereira será uma das atrações do Festival Gaúcho de Humor. Maribel Cachoeira / Divulgação

Cris Pereira apresenta show com outros grandes nomes do humor gaúcho no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, neste domingo (17), às 17h. Ingressos na Sympla. Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto.

Peça "Troca ou Não Troca"

Sócios do Clube e acompanhante têm 50% de desconto na peça "Troca ou Não Troca". Ronaldo Gutierrez / Divulgação